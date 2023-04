KIJK. Evenepoel werkt na zege in Luik met vertrouwen toe naar Giro: “Kwestie van er nog een paar procentjes bij te duwen”

Het Monument is binnen met Luik-Bastenaken-Luik, nu alle pijlen op de Giro. Remco Evenepoel blikte bij VTM-journalist Stijn Vlaeminck ook al vooruit. “Oumi mag kiezen waar deze overwinningsfoto komt in ons interieur. Ik ga nu mijn batterijen opladen richting een interessante en spectaculaire drieweekse in Italië.”

KIJK. Remco Evenepoel analyseert zijn “perfecte dag” en blikt vooruit op de Giro

Onder druk wordt steenkool diamant. Remco Evenepoel kreeg na het uitvallen van medetopfavoriert Tadej Pogacar alle gewicht op z'n schouders, de wereldkampioen maakte het met verve af in Luik. “Het zag er misschien makkelijk uit, maar het was toch afzien. Zeker met het weer. Het was koud en er waren glibberige omstandigheden. Dat zorgt toch voor wat extra stress op het lichaam.”

“Het is tof voor mijn fans dat ik hier kon winnen. Ik koers niet veel in België en ze waren massaal op post. Op deze manier kon ik hen toch een dik cadeau geven. Twee op twee in Luik, dat is uniek. Zeker omdat ik ook nog maar twee keer deelnam. Het is hetzelfde als in San Sebastian. Ik ben ook trots op de ploeg. Wat ze deden was fenomenaal. Die laatste beurt van Ilan op La Redoute was prachtig. Hij gaf de assist zodat ik het kon afmaken.”

“Ik was niet per se beter dan ik had gedacht, neen”, gaat Evenepoel verder. “Vorige week deden we een belangrijke test op training en die toonde aan dat het goed zat voor Luik, maar het is wel kwestie om er in de aanloop naar de Giro een paar procentjes bij te duwen. Laat me wel zeggen: ik ben op dit moment beter dan ik vorig jaar was in aanloop naar de Vuelta.”

Evenepoel blijft er heel rustig bij. “De voorbije jaren is er een enorme druk en last van mijn schouders gevallen. Die regenboogtrui doet er veel aan. Ik voel veel fierheid om zo in het peloton rond te mogen rijden. Het zorgt dat ik relax ben. De jongens voelden dat ook. Ik heb vandaag niemand onder z'n voeten gegeven, want ze deden allemaal uitstekend hun werk.”

“Volgende week trek ik weer naar Calpe in Spanje. Het is daar beter weer dan hier. Daar ga ik lastige en lange trainingen afwerken om me op te laden voor een interessante drieweekse in Italië. Het begint met een tijdrit en dat kan meteen de druk wegnemen. Het wordt wel zaak om mijn piek later te leggen. Vorig jaar was de eerste week in de Vuelta de lastigste, in de Giro wordt dat de derde week.”

