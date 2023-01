KIJK. Evenepoel verliest meer dan een minuut op de slotklim, nadat hij eerst zelf voor solo koos - Miguel Angel Lopez pakt ritzege

WielrennenRemco Evenepoel zal nog even moeten wachten op zijn eerste zege in de regenboogtrui. In de enige bergrit van de Ronde van San Juan opende de wereldkampioen zelf de finale op tien kilometer van de top, maar hij overspeelde zijn hand en finishte pas als zevende op 1'08" van winnaar Miguel Angel Lopez.

KIJK. Remco Evenepoel verliest een minuut op de Alto Del Colorado

Een winnende foto in zijn regenboogtrui, dat wil Remco Evenepoel graag zo snel mogelijk op zijn sociale media plaatsen. De enige bergrit in de Ronde van San Juan was een eerste kans. Evenepoel had voor de gelegenheid zijn killersbril opgezet. De witte fietsbril waarmee hij vorig jaar zelden mee won en die in de eerste vier ritten van deze Ronde van San Juan ook geen geluk bracht, werd op de hotelkamer gelaten en moest plaats ruimen voor de fluogele fietsbril met blinkende spiegelglazen van Oakley, waarmee hij al Luik-Bastenaken-Luik, Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK won. Kwam de vijfde rit van de Ronde van San Juan daar bij?

Neen. Al op 10,1 kilometer van de top van de Alto Del Colorado brak Evenepoel de koers open. Zijn versnelling dunde het peloton uit van vijftig tot nog tien renners. Iedereen moest even naar adem happen. De slotklim naar de Alto del Colorado (20,4 km aan 4,3%) is geen zware klim, maar de altijd stevige wind en de hoge hoogte - de finish ligt 2.600 meter boven de zeespiegel - speelt zijn rol. Dat heeft ook Evenepoel ondervonden. Drie kilometer na zijn aanval, moest hij gas terugnemen en zag de Colombiaanse klimmers Miguel Angel Lopez, Egan Bernal en Sergio Higuita van hem wegrijden. Geen schande, maar dat ook Filippo Ganna Evenepoel bergop uit het wiel kletste, was wel opvallend. Evenepoel moest het hoofd buigen en had duidelijk zijn hand overspeeld. Hij herpakte zich op het einde nog wel een beetje, maar finishte pas als zevende op meer dan een minuut van winnaar Miguel Angel Lopez. De foto op Instagram zal nog even op zich moeten laten wachten.

Evenepoel beschouwde de aankomst op Alto del Colorado als een test. “Een test om te zien hoe ik me voel, welk niveau ik nu al haal, hoe ik me bij voorbeeld klimmend verhoud tegenover de Colombianen, die al een hele winter op grote hoogte trainen en altijd goed zijn in deze seizoensfase zodat ik weet hoeveel werk ik nog heb om mijn hoogste niveau te halen in de Giro.”

Precies honderd dagen voor de start van de Giro, kunnen we concluderen dat hij best nog wel werk heeft. Dat wil niet zeggen dat de test mislukt is. “Ik ben hier om te spelen en op te bouwen. Hierna zal ik mij thuis in Calpe via intensieve trainingen voorbereiden op de UAE Tour”, zegt Evenepoel, die op 20 februari de degens zal kruisen met onder meer Tadej Pogacar. Dat wordt een eerste belangrijke test.

