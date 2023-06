KIJK. Evenepoel “niet ontevreden” met comeback: “Maar ik kon nog niet door de muur gaan”

Remco Evenepoel (23) heeft duidelijk niet stilgezeten na zijn corona-opgave in de Giro. Onze landgenoot moest in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland enkel een sterke Stefan Küng met zes tellen voor zich dulden. “Ik denk dat het een goede start is voor het verdere verloop van de week.”

KIJK. Evenepoel na de openingstijdrit

Remco Evenepoel vierde vandaag zijn terugkeer in competitie, vier weken nadat hij met een coronabesmetting én in het roze uit de Ronde van Italië verdween. Hij deed dat in de Ronde van Zwitserland, die begon met een korte individuele tijdrit. Spek naar zijn bek, maar Evenepoel moest de zege met zes seconden aan thuisrijder Küng laten. Absoluut geen schande, al leek Evenepoel meteen na de aankomst niet helemaal tevreden. “Wie wint er? Küng? Godver, dat is slecht.” Met een enkele slokken water spoelde hij de ontgoocheling door.

Even later analyseerde Evenepoel zijn prestatie voor de camera van VTM Nieuws. “Het was een raar parcours. Tijdens de verkenning leek het mooi, maar met de hogere snelheden in koers was het toch gevaarlijker dan ik had gedacht. Het was moeilijk om in het ritme te komen, met weinig echt rechte stukken.”

De wereldkampioen op de weg kon leven met zijn tweede plaats. “Ik kan niet ontevreden zijn. We wisten niet hoe ik hier voor de dag zou komen. Ik viel stil in het tweede deel. Normaal zou ik door die muur moeten kunnen gaan, dat ging nog niet echt vandaag. Maar ik denk dat het een goede start is voor het verdere verloop van de week. Vandaag was misschien niet echt waarop we hadden gehoopt, maar ik denk dat Küng sowieso moeilijk te kloppen was geweest. Een tijdrit liegt niet.”

KIJK OOK. Evenepoel: “Wie wint? Küng? Godver, dat is slecht”