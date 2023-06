KIJK. Evenepoel neemt volgers mee op lange training: “De éclairs zijn niet allemaal voor mij”

KIJK. Michel Wuyts, die op z'n honger bleef zitten in deze Giro, is duidelijk: "Remco had niet kúnnen winnen, hij hád gewonnen"

“Evenepoel had deze Giro gewonnen. Ik zeg niet ‘had kunnen winnen’, ik zeg ‘had gewonnen’.” Zo, duidelijker kan onze analist Michel Wuyts niet zijn. Mocht Remco Evenepoel niet uitgevallen zijn met corona had hij morgen de slotrit aangevat in de roze trui en niet Primoz Roglic, zo meent Wuyts. “Alleen heeft ziekte er anders over beslist.”