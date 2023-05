KIJK. Evenepoel komt tweemaal ten val, maar verliest geen tijd: “Remco had gewoon voor zich moeten kijken”

KIJK. Evenepoel valt door loslopende hond

Zeiknatte omstandigheden in de Giro en dat heeft zo z’n gevolgen. Al vroeg in de wedstrijd vielen de vluchters, iets later was het de beurt aan het peloton. Daar niet de nattigheid, maar wel een overstekende hond die de boosdoener was. Davide Ballerini week uit, maar gleed weg. De Italiaan nam Remco Evenepoel mee in z’n val, ook enkele anderen gingen tegen het asfalt. Evenepoel schudde meteen met het hoofd, bleef een tijdje zitten en kroop wat later weer op de fiets. Vervolgens richtte hij een opgestoken duim naar de camera.