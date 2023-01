KIJK. En plots heeft hij een shirt van Boca Juniors om de schouders: Remco Evenepoel met veel egards ontvangen door Argentijnse grootmacht

WielrennenDe wereldkampioen op bezoek bij de wereldkampioen. Remco Evenepoel is in Argentinië om de Vuelta a San Juan te rijden en daar ligt ook het voetbal wakker van. Onze 22-jarige landgenoot werd immers uitgenodigd om er de vriendschappelijke wedstrijd tussen de Argentijnse grootmacht Boca Juniors en het Chileense Everton de Viña del Mar bij te wonen.

De wedstrijd vond plaats in het Estadio del Bicentenario in San Juan en dus niet in La Bombonera, de mythische thuishaven van Boca Juniors. Maar daardoor konden Evenepoel en zijn Soudal-Quick Step-ploegmaats de partij wel bijwonen.

Evenepoel mocht voor de aftrap de bal naar de middenstip dragen, schudde de hand van de scheidsrechters en van beide aanvoerders en hij kreeg ook nog een shirt van de ex-club van Diego Maradona. De winnaar van de meest recente Vuelta trok dat ook meteen aan, tot jolijt van de fans. De wedstrijd zelf eindigde wel op 0-0.

Dat Evenepoel een groot voetbalfan is, is bekend. Hij speelde zelf voor Anderlecht en PSV Eindhoven en is nog steeds fan van paars-wit. Voor de derby tegen Union was hij vorig weekend zelfs nog van de partij in het Lotto Park. En na zijn eindzege in San Juan in 2020 kreeg hij ook al een shirt van de Argentijnse nationale ploeg met zijn naam erop.

De Vuelta a San Juan begint op 22 januari en eindigt op 29 januari. “Ik weet niet wat ik moet verwachten, omdat het mijn eerste koers van het seizoen wordt”, zei Evenepoel in een interview met de organisatie (zie onder). “Er liggen veel kansen voor de sprinters, dus hopen we een paar ritzeges te pakken met Fabio (Jakobsen, red.). De rit naar Colorado is misschien wel iets voor mij. We zien wel wat het wordt.”

