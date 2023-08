KIJK. “Eindelijk”: Ilan Van Wilder boekt in Duitsland eerste profzege na krachtige sprint

Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Duitsland (2.Pro) op zijn naam geschreven. De 23-jarige Belg is ook de nieuwe leider in het klassement. Van Wilder haalde het na 179 kilometer van Sankt Wendel naar Merzig na een sprint met drie voor de Oostenrijker Felix Großschartner en de Fransman van Russische afkomst Pavel Sivakov. Het is de eerste profzege uit de loopbaan van Van Wilder.

KIJK. De zege van Van Wilder

Vrij vroeg vormde zich een kopgroep met zes renners. Daarin figureerden Harm Van Houcke met de Duitsers Silas Köch, Oliver Mattheis, Jasper Levi Pahlke, Albert Gathemann en Vincent John. Het zestal sprokkelde meteen een voorsprong van vijf minuten op de grote groep. Daarin namen de renners van BORA-hangrohe en Soudal Quick-Step met leider Ethan Vernon in hun rangen hun verantwoordelijkheid en regelden het tempo in het peloton.

Net over halfkoers was de voorgift van de zes vroege vluchters gedaald naar 3:25. Met nog 69 kilometer voor de boeg en aan de voet van de beklimming van de Waldhölzbach ging Harm Vanhoucke versnellen. Hij reed even voor zijn vroegere metgezellen uit maar werd daarna opnieuw ingelopen. Enkel Pahlke slaagde er niet in de kopgroep te vergezellen en werd wat later opgeraapt door het peloton. Op de flanken van de Orscholz kwam Vanhoucke weer alleen op kop van de wedstrijd te zitten.

Met nog 40 kilometer voor de boeg werd ook Vanhoucke opgeraapt en kregen we een algemene hergroepering. Daarop namen die van Israel-Premier Tech de wedstrijd in handen en ze hielden het tempo bijzonder strak. Tijdens de eerste beklimming van de Ellerberg stond de deur helemaal open in het peloton. In de afdaling reformeerde de grote groep zich stilaan. Met nog 9 kilometer voor de boeg vatte men de laatste beklimming van de Ellerberg aan. Ilan Van Wilder kwam als eerste boven op deze bult en trok met Pavel Sivakov en Felix Großschartner door. Achter hen volgde het drietal met Dylan Teuns, Pello Bilbao en Kevin Vermaerke. Het zou uitdraaien op een sprint met drie. Ilan Van Wilder begon die van ver op kop en niemand slaagde erin de renner van Soudal Quick-Step te remonteren. Van Wilder is meteen ook de nieuwe leider.

Morgen staat de koninginnenrit van de Ronde van Duitsland, die woensdag begon met een proloog, op het programma. De start wordt gegeven in Kassel en de aankomstmeet ligt een tweehonderdtal kilometer verderop in het wintersportdorp Winterberg. In de laatste anderhalve kilometer gaat het fiks bergop. De klassementsrenners zullen hier rendez-vous geven.

Volledig scherm Ilan Van Wilder. © Photo News

Van Wilder: “Eindelijk”

“Ik was er dit seizoen al zeer dichtbij in de Ronde van de Algarve maar werd daar tweede”, zei Van Wilder na de finish. “Ik werd geklopt op de eindmeet en dat was een teleurstelling. Vandaag is het wel bingo. Eindelijk. Ik maakte nu geen foutje en sprintte door tot de lijn.”

Van Wilder kwam als eerste boven tijdens de laatste beklimming van de Ellerberg. Hij kreeg versterking van Felix Grosschartner en Pavel Sivakov. “De laatste twintig kilometer lag het tempo in het peloton heel hoog. Veel ploegen deden er alles aan om de sprinters te lossen. Daarin slaagden ze. Ikzelf volgde de bewegingen vooraan en trok mee met Sivakov toen die ineens een bommetje gooide. Ook Grosschartner slaagde erin mee te glippen. Meteen zat het goed. Met drie trokken we naar de eindmeet. Niemand schuwde zijn deel van het werk en dan mochten we sprinten voor de zege.”

Van Wilder is dankzij zijn ritzege meteen ook de nieuwe drager van de rode leiderstrui. “Wij zullen dat shirt zeker verdedigen. Morgen wacht er opnieuw een zware etappe maar die moet me wel liggen. Ik heb een kleine voorsprong op mijn concurrenten en dat is een voordeel. Ik was naar hier gekomen om een goed klassement te rijden. Dat ik nu aan de leiding sta is wel verrassend. We zitten hier met een sterke ploeg en in de spurten kunnen wij steeds terugvallen op Ethan Vernon.”