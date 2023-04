KIJK. Een rondleiding in het ‘hoogtehotel’ waar Remco Evenepoel op zoek gaat naar laatste procentjes voor Giro

De Fiets van Cancellara Eerste motortje in wielerwe­reld werd ontdekt in 2016: “Dat is mijn fiets niet, ze mogen al mijn fietsen controle­ren”

Januari 2016. Grote opschudding in de wielerwereld nadat de 19-jarige veldrijdster Femke Van den Driessche wordt betrapt met een motortje in haar fiets tijdens het WK in Zolder. Het verhaal gaat de wereld rond en plots behoren geruchten over mechanische doping niet enkel meer tot de fantasie van complotdenkers. Het gebeurt écht en daar is vanaf dan ook bewijs voor. De situatie doet ook de reputatie van Fabian Cancellara weer wankelen. Na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen zes jaar eerder, ontstaan er namelijk geruchten dat ook hij met een motortje gereden zou hebben. Luister hierboven naar de nieuwe aflevering van ‘De Fiets van Cancellara’, de podcast die op zoek gaat naar de waarheid achter de beschuldigingen.