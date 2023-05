KIJK. Een opsteker na moeilijke weken: Lennert Van Eetvelt wint in Tour Alpes-Isère en is de nieuwe leider

Een opsteker na enkele moeilijke weken. Van Eetvelt werd een maand geleden op non-actief gezet nadat hij positief had getest bij een dopingcontrole tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De stof die in zijn lichaam werd gevonden, mag ingenomen worden via spray of zalf, maar niet via pilvorm of inspuiting en je moet het gebruik ook melden op het dopingformulier. “Hoewel ik na de dopingtest heb gemeld dat ik een neusspray gebruik, die deze stof bevat, had AFLD toch vragen”, zei Van Eetvelt daar onlangs over.