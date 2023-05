KIJK. “Dit is echt schandalig”: werd Remco Evenepoel in tijdrit benadeeld ten opzichte van Primoz Roglic?

“Zonder Hardstyle-mu­ziek zie ik mezelf geen tijdritop­war­ming doen van 35 minuten”: ontdek Evenepoels ‘time tri­al-play­list’ en wat het belang van die pompende beats is

‘Let the music play.’ Al mag het voor Remco Evenepoel (23) zondag tijdens zijn opwarming voor de tweede Giro-tijdrit wel iets minder disco dan hoe Barry White het destijds bezong. Samen met mental coach Michaël Verschaeve schetst de wereldkampioen het belang van een strak deuntje in de oren om een half uur later de ziel uit zijn lijf te kunnen fietsen. “Het brengt me ‘in the zone’.” En waar Evenepoel dan graag naar luistert voor een afspraak tegen de chrono? Ontdek zijn ‘time trial-playlist’.