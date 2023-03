KIJK. “De vorm is goed, maar ik sta niet waar ik hoopte te staan”: Wout van Aert over de moeizame opbouw richting voorjaar en Tirreno

Na de eerste voorjaarsklassiekers is het nu ook tijd voor twee rittenkoersen. Parijs-Nice is zondag van start gegaan en maandag begint ook de Tirreno-Adriatico. Met Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Biniam Girmay en Strade-winnaar Tom Pidcock verschijnt er heel wat mooi volk aan de start. Voor Wout van Aert wordt het zijn eerste wegkoers van het jaar. “Na het WK veldrijden heb ik een aantal dagen rust genomen”, aldus Van Aert. “Toen ik aankwam in Tenerife voelde ik me niet helemaal gezond. Mijn eerste trainingen zijn voor niks geweest, want de ziekte zat al in mijn lichaam. Na twee dagen ben ik ziek opgestaan en ben ik nog eens twee dagen van de fiets gebleven.”