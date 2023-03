KIJK. Dé video die over de tongen gaat: Van der Poel, Van Aert en Ganna zorgen voor opvallend sofamoment

Jasper Philipsen droomt van Sanremo: “Misschien maar 1 procent kans, maar ik moet ervoor gaan”

Jasper Philipsen heeft de slotrit van de Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. Onze landgenoot van Alpecin-Deceuninck was in een massasprint sneller dan Dylan Groenewegen. Primoz Roglic kwam niet meer in de problemen en stelde zijn eindzege veilig. Twee ritzeges voor Philipsen. Dat maakt van hem een outsider voor Milaan-Sanremo. “Misschien is het een beetje naïef, maar ik moet erin geloven.”