KIJK. De Lie komt zwaar ten val in Vierdaagse van Duinkerke en loopt meerdere breuken op, Kooij zet sprint naar zijn hand

“Remco wordt vooral overschat”: directeur Sloveense wielerbond haalt hard uit naar Evenepoel én stelt coronabe­smet­ting in vraag

Vreemde hersenkronkels bij Martin Hvastija (53): de directeur van de Sloveense nationale ploeg stelt de positieve coronatest van Remco Evenepoel (23) in vraag. “Ik denk dat hij eerder bang was om de waarheid onder ogen te zien. Want hij had geen drie minuten voorsprong na de tweede tijdrit.”