KIJK. Chaos in Ronde van Polen: tv-motor rijdt vier toeschouwers aan, Van Wilder valt in sprint

Hectiek in de vijfde etappe in de Ronde van Polen. In een sprint bergop gingen enkele renners stevig tegen de grond, waaronder onze landgenoot Ilan Van Wilder. Enkele kilometers ervoor zorgde een tv-motor al voor chaos door vier mensen langs het parcours aan te rijden.

De vijfde rit in de Ronde van Polen werd grotendeels gekleurd door twee landgenoten: Thomas De Gendt en Bert Van Lerberghe. Samen met drie anderen vormden ze de vlucht van de dag. De Gendt werd als laatste op iets meer dan dertien kilometer van het einde ingelopen.

Vanaf dan kon de voorbereiding op de sprint bergop beginnen, maar die werd op vijf kilometer van het einde verstoord. De renners kregen in de oortjes meegedeeld dat een tv-motor op het parcours twee volwassenen en twee kinderen had aangereden. “Ze zijn naar het ziekenhuis afgevoerd, op het eerste gezicht zonder ernstige verwondingen”, aldus koersorganisator Czesław Lang. “De motard had de nodige ervaring, ook in de Tour.”

De aanrijding was niet in beeld, maar de renners hadden het wel zien gebeuren. “Ik was heel gemotiveerd om de etappe te winnen, maar na het zien van de botsing niet meer. De andere renners ook niet. We wilden de koers neutraliseren, maar sommige ploegen gingen door en toen moest ik wel mee omdat ik nog om de eindzege strijd. Maar ik kon mijn gedachten niet meer verzetten na wat ik gezien heb. Ik hoop dat iedereen het goed stelt.”

En ook in de licht oplopende slotkilometer was er chaos. Terwijl Ineos Grenadiers helemaal vooraan de sprint aantrok voor Michal Kwiatkowski, werd Ilan Van Wilder wat verderop in volle sprint aangetikt door een renner van Groupama-FDJ. Die laatste zette zo een domino-effect in gang: Van Wilder smakte als eerste tegen de grond, Eddie Dunbar ging zwaar over de kop. De Nederlander Marijn van den Berg (EF) bleef uit het gewoel en knalde onweerstaanbaar naar de zege.

Voor Van Wilder was het na de aankomst wonden likken. Onze landgenoot van Soudal Quick-Step was duidelijk geraakt aan de linkerelleboog en -schouder. Lichtpuntje: de drie minuten tijdsverlies die hij opliep, werden niet in rekening gebracht. Hij behield dus zijn plaatst bij de eerste tien in de stand. Morgen staat een individuele tijdrit van 16,6 kilometer op het programma.

