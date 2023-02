KIJK. “Blij je blij te zien”: Oumi verrast Remco Evenepoel op romantisch Valentijnsweekend in Parijs

En of de liefde hoogtij viert ten huize Remco Evenepoel. Al valt dat laatste met een flinke korrel zout te nemen: na de Argentijnse Ronde van San Juan troonde Oumi haar man per trein mee naar Parijs voor een verrassingsweekend. Net in de stad van de liefde vierde het vorig jaar getrouwde koppel Valentijn, omdat daar vandaag geen tijd voor is wegens intensieve training.

Remco kreeg zo werken - hij had er ook een koersgerelateerde afspraak - aan het aangename gekoppeld, want Oumi nam hem mee naar een chique Italiaans restaurant. Zeker het dessert maakte indruk: tiramisu die in een grote schotel kwam met het nodige vuurwerk. “Blij je blij te zien”, luidt het bijschrift van Oumi, piekfijn in het rood uitgedost. Later was er ook tijd voor een fotomoment met levensgrote rode ballon voor de Eiffeltoren.