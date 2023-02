KIJK. Bang momentje voor Arnaud De Lie: favoriet moet na val en fietswissel even achtervolgen

Wielrennen KIJK. Waaghals Tom Pidcock reageert na risicovol­le afdaling en waarschu­wing van mama Van der Poel: “Dat kinderen dit niet mogen proberen? Klopt”

Tom Pidcock heeft gereageerd op zijn acrobaatkunsten. Samen met YouTuber Safa Brian reed de Brit in Zuid-Californië de afdaling van de bochtige en steile Tuna Canyon. Dat leverde niet alleen duizelingwekkende beelden, maar ook de vraag of het wel verantwoord is, op. “Mathieu, jij mag dat niet doen”, waarschuwde zelfs Corinne Poulidor haar zoon Mathieu van der Poel. Pidcock kadert nu de spectaculaire afdaling. “Het was enkele richting en er reed een auto voorop.”