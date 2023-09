KIJK. Arnaud De Lie wint GP Québec dankzij monsterlijke sprint (en moet dan languit op het asfalt gaan liggen)

Arnaud De Lie heeft indruk gemaakt in Canada. Onze landgenoot van Lotto Dstny won de GP Québec dankzij een verbluffend sterke sprint. Het is de eerste WorldTour-zege voor De Lie.

KIJK. De monsterlijke sprint van De Lie in Québec

Nochtans leek De Lie in de sprint op Canadese bodem lange tijd te ver te zitten om mee te dingen naar de overwinning. Met een waanzinnig sterke versnelling rolde hij alsnog iedereen op - hij leek het zelf amper te kunnen geloven. De Lie haalde het in Québec voor Corbin Strong en Michael Matthews, de winnaar van 2018 en 2019. “We reden met de ploeg een perfecte koers, maar richting de eindsprint zat ik wat ver. Gelukkig had ik nog twee ploegmaats bij die de forcing hebben gevoerd”, zei De Lie na afloop. “Ik moest mijn sprint vroeg inzetten en had heel wat plekken goed te maken, maar ik nam meteen een goede snelheid en kon het houden tot op de meet. Om renners als Corbin Strong en Michael Matthews op dit soort aankomsten te verslaan, is niet simpel. Ik ben dan ook enorm gelukkig.”

Voor De Lie is de triomf in Québec de allereerste overwinning op WorldTour-niveau. “Als kleine jongen bekeek ik deze wedstrijd heel vaak op televisie en om hier nu te winnen bij mijn debuut en deze overwinning te kunnen toevoegen aan mijn palmares is fantastisch.” De Lie volgt op de erelijst in Canada de Fransman Benoît Cosnefroy op. Met Philippe Gilbert (2011) staat er nog een Belg op de erelijst.

Zondag rijden de renners in Canada ook de GP Montréal. De Lie blijft voorzichtig over eventuele nieuwe winstkansen. “De GP Montréal is nog wat zwaarder en in principe is Maxim Van Gils onze beste troefkaart. Maar met de vorm waarin ik nu verkeer, is er misschien wel nog iets mogelijk.”

Volledig scherm © Photo News