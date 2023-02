KIJK. Arnaud De Lie rijdt berekoers en wordt ondanks val 2de: “Maar ik moet daarvoor wel Tim Wellens bedanken”

Twintig jaar en al tweede in de Omloop, Arnaud De Lie vond zijn uitslag “nog zo slecht niet”. De Ardennees was misschien wel de beste man in koers. “Op de Molenberg voelde ik dat ik een heel goeie dag had.”

KIJK. Arnaud De Lie ontwapenend: “Ik vond het zelf ook indrukwekkend op de Muur”

Hij lijkt net als Obelix in een vat vol superkrachten te zijn gevallen. Wat een sterke indruk maakte Arnaud De Lie in de Omloop. Een val, pech en een achtervolging hielden hem niet uit de spits van de koers. Enkel Dylan van Baarle bleef buiten schot. “Ik heb m’n best gedaan in de achtervolging op Dylan, samen met Tim Wellens en Matej Mohoric. Ik moet vooral Tim bedanken, zonder hem word ik vandaag geen tweede.”

Eerder was De Lie dus op 50 kilometer van de streep gevallen. Hij gleed in een bocht onderuit, zat snel opnieuw op de fiets, maar daarmee was de kous niet af. Er drong zich nog een fietswissel op, waardoor de 20-jarige renner van Lotto-Dstny - bovendien met een bebloede knie - een half minuutje op het peloton verloor. Een inhaalrace tien kilometer voor de Molenberg niet ideaal.

KIJK. De val en fietswissel van De Lie

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Ja, het was supernerveus”, aldus De Lie. “Ik nam mijn bocht te snel en te breed en maakte een val. Gelukkig was het niet erg. Ik ben dus klaar voor morgen. Na mijn val brachten Frison en Van Moer me terug. De ploeg heeft super gewerkt voor mij. Ik kon op de Molenberg bij de eerste tien opdraaien en daar voelde ik dat ik een heel goeie dag had.”

Daarna imponeerde De Lie ook op de Muur. “Ik voelde me er supersterk. Geen idee hoe ik dat gedaan heb. Het was indrukwekkend, maar ook voor mij. Drie jaar geleden zag ik die passages op tv. Nu was ik er zelf de man in de vuurlijn. Ik ben heel blij met deze conditie.”

KIJK.

Volledig scherm © EUrosport