KIJK. “Alleen jammer dat opmerkingen niet voor de start kwamen”: organisatie Renewi Tour komt met statement na staking renners - Wellens pakt eindzege

Opvallend moment in de slotrit van de Renewi Tour. Daar stonden de renners plots stil omdat ze het parcours te gevaarlijk vonden - te smal. “Als dat de mening is van de renners, dan moeten we die respecteren”, zei de organisatie aan onze redactie. Na de etappe kwam de organisatie met een volledig statement. Uiteindelijk werd er verder gekoerst: Matej Mohoric won de rit, Tim Wellens stelde zijn eindzege veilig.

De plotse staking zorgde voor hevige discussies tussen de renners onderling, met leider Tim Wellens en ervaren renners als Matteo Trentin, Yves Lampaert en Oliver Naesen die probeerden te bemiddelen. Dat lukte ook: de koers hervatte nadat er werd overeen gekomen om de tijdsstop op vijf kilometer van de streep te doen. Ook werd de groene kilometer voor de boniseconden geschrapt.

Christophe Impens van Golazo reageerde bij onze redactie op de staking. “Als dat de mening is van de renners, dan moeten we die respecteren. Maar ik heb net telefoon gekregen van een paar ploegleiders en die mening wordt niet door elke ploegleider en renner gedeeld. Maar goed: als er een deel van de renners is die het onveilig zou vinden, dan moeten we dat respecteren. Ik snap ook dat, met wat er de laatste dagen gebeurd is, het overlijden van Tijl, gisteren ook in de Vuelta, er een reactie komt. Dat iedereen op de tippen van z’n tenen loopt. Maar we hebben een oplossing gevonden. Er is onderhandeld geweest door de wedstrijddirectie met de renners en de koers gaat, na een oponthoud van 25 minuten, door.”

Het parcours was te smal, oordeelden de renners dus. “Het is gecheckt geweest door onze koersdirecteur, twee veiligheidsspecialisten, door de UCI. Veel meer kunnen we niet doen. Er is geen feedback op gekomen, dat het niet veilig zou zijn. Ik denk ook dat er aangenomen werd dat er zwaar gekoerst ging worden, dat het niet tot een massasprint zou komen. Is het daar onveilig? Ik denk het niet, anders hadden we het nooit goedgekeurd. Maar goed, als een paar renners dat vinden... (...) Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik ben blij dat er een oplossing is gevonden.”

“Aan de voet van de Keiberg, de laatste helling van de dag die we een paar keer doen, wordt het algemeen klassement, die tijd, stilgelegd. En de gouden kilometer gaat niet door. Dat had wel gekunnen, want die ligt niet in die laatste vier kilometer, maar het is met unanimiteit beslist om die ook te schrappen.”

KIJK. Organisatie spreekt renners toe

Nadat de koers hervat was, gingen negen leiders op pad. Jasper Philipsen trok een fikse streep op de Keiberg, met nog 41 kilometer voor de boeg, en zorgde ervoor dat de voorgift van de negen leiders slonk naar de minuut. Soren Kragh Andersen nam daarna over en zorgde ervoor dat het peloton op een lint bleef koersen. De grote groep scheurde en een eerste gedeelte vervoegde de kopgroep op 29 kilometer van de eindmeet. Op die manier kregen we 32 renners aan de kop van de koers. Daarin staken onder andere leider Wellens, Yves Lampaert, Florian Vermeersch, Jasper Philipsen, Sören Kragh Andersen, Senne Leysen, Mick van Dijke, Tim Merlier, Florian Sénéchal, Arne Marit, Jasper De Buyst, Jasper Stuyven, Matteo Trentin, Stan Dewulf, Axel Zingle, Matej Mohoric en Marc Hirschi. Die laatste twee versnelden op de Slingerberg maar wegrijden zat er niet in. De kopgroep was dan al uitgedund tot 16 renners met daarin de eerste vier van het klassement: Wellens, Vermeersch, Lampaert en Stuyven.

Aan de voet van de Keiberg smolt echter alles opnieuw samen en was Tim Wellens zeker van de eindzege gezien daar de eindtijd vastgelegd was van deze etappe. Er bleef fiks strijd geleverd. Jasper Stuyven plaatste onder de rode vod een aanval. Hij werd vervoegd door Matej Mohoric, Matteo Trentin, Jasper De Buyst en Sören Kragh Andersen. Uiteindelijk mondde het uit tot een sprint met vier en daarin toonde Matej Mohoric, in 2018 nog eindwinnaar van deze rittenkoers, zich net sneller dan Matteo Trentin.

Volledig scherm Mohoric wint de rit. © BELGA

Het integrale statement van de Renewi Tour “De organisatie van de Renewi Tour heeft begrip voor de ongerustheid van de renners als het op hun veiligheid aankomt. Die veiligheid, in alle weersomstandigheden, primeert, ook voor ons als organisatie en voor onze titelpartner Renewi.” “We hebben dan ook na overleg met Tim Wellens en Tom Steels, die als vertegenwoordigers van het peloton optraden, meteen enkele beslissingen genomen om de veiligheid te garanderen: tijdsopname aan de voet van de slotklim op zowat 6 km van de aankomst, geen groene kilometer en geen bonificatieseconden aan de finish. Je moet als organisator altijd open staan voor dialoog met de renners.” “De finale en de aankomst waren nochtans vooraf goed bestudeerd, niet alleen door de organisatie zelf, maar ook door twee veiligheidsspecialisten en is daarna goedgekeurd door de UCI. Maar we begrijpen dat met de beperkte tijdsverschillen en het dreigende natte weer die laatste paar kilometers in werkelijkheid gevaarlijker konden worden dan vooraf door alle partijen ingeschat. Het is alleen jammer dat de opmerkingen er niet voor de start van de rit kwamen, zoals ook ritwinnaar Matej Mohoric aangaf, dan had de rit voor iedereen veilig(er) en ook vlot(ter) kunnen verlopen.” “We nemen in elk geval de bezorgdheden van de renners ook mee naar de volgende editie en naar onze andere wedstrijden.”

Eindwinnaar Wellens: “Slotkilometers te gevaarlijk” Net als in 2014 en 2015 is Tim Wellens (UAE Team Emirates) de eindlaureaat van de Renewi Tour. De groen-blauwe leiderstrui kwam zondag tijdens de slotetappe niet meer in gevaar. Al zeker niet na de actie die de renners ondernamen. Een deel van het peloton vond het parcours te gevaarlijk. Onder meer Tim Wellens ging verhaal halen bij de organisatoren en de wedstrijdjury. Na overleg werd beslist de Groene Kilometer te schrappen en de tijdopname door te voeren voor de aanvang van de slotklim, de Keiberg, op 5 kilometer van de eindmeet. Wellens bleef tot dat punt attent rijden en liet dan lopen. De eindzege was toch binnen. “Ik kan niet anders dan tevreden en gelukkig zijn. Ik was naar hier gekomen om een goed eindklassement te rijden en ik ben na vijf dagen de eindwinnaar. Missie geslaagd dus”, gaf Tim Wellens mee. Aan het einde van de tweede ronde hield het peloton plots halt aan de aankomstlijn. Tim Wellens nam het voortouw in de actie van de grote groep. “Er waren enkele gevaarlijke punten in het parcours. We waren vrij unaniem in het peloton dat het niet zo leuk was om daar te koersen. Er volgde overleg met enkele mensen van de organisatie en de wedstrijdjury. We zijn daarop tot een akkoord gekomen waarin we ons wel gedeeltelijk konden vinden. Sommigen renners wilden zelfs stoppen omdat het te onveilig was, maar we reden toch verder met de gekende maatregelen”, vervolgde Wellens. Opmerkelijk was wel dat juist op het gevaarlijke punt de schifting viel in de finale. “Ik had ook gedacht dat men het daar wel wat kalmer aan zou doen, maar dat gebeurde dus niet. Er zijn altijd mensen met andere intenties. Ik heb me op vijf kilometer van de eindmeet laten uitzakken omdat ik me niet wou mengen in de strijd voor de ritzege, juist omdat het zo gevaarlijk was in de slotkilometers.”

Volledig scherm Eindzege in de Renewi Tour voor Tim Wellens. © BELGA

Volledig scherm © BELGA / Rv

Volledig scherm . © Rv