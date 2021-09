Kieran De Fauw, partner én coach van Belgische favoriete: “Thuis zeg ik Lotte, op training zeg ik Kopecky”

Nooit reed Lotte Kopecky harder met de fiets dan dit jaar. Haar voorjaar was uitstekend. Vierde in de Omloop, Nokere en Brugge-De Panne, tweede in Gent-Wevelgem, zonder kettingproblemen had ze op het podium van de Ronde van Vlaanderen gestaan, zonder lekke band was ze veel dichter geëindigd in de Strade Bianche. In de zomer was ze nog beter. In de olympische wegrit kwam Kopecky op een zucht van een medaille.