Keukeleire sukkelt al maanden met ademhaling: “Is dit het gevolg van corona?”

Wielrennen Journalis­ten negeren en snel naar de bus: Van der Poel zwaar teleurge­steld na tweede plek in Tirreno

5:30 De Strade Bianche is niet de tweede rit in de Tirreno Adriatico. De Via Santa Catarina in Siena niet de Via Vittorio Veneto in Chiusdino. Hoe machtig Mathieu van der Poel afgelopen zaterdag ook sprintte, toch deed Julian Alaphilippe gisteren beter. De cijfers: MVDP duwde een maximaal vermogen van 1.004 Watt, Alaphilippe kwam gisteren in de eindsprint aan 1.1110 Watt.