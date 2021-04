Keukeleire eindelijk genezen, oorzaak ademhalingsproblemen blijft een raadsel

Een hele opluchting, want Keukeleire heeft er frustrerende maanden opzitten. "Ik heb een heel goeie winter achter de rug, misschien wel mijn beste ooit, maar koersen lukte niet", zegt hij. "Wat precies de oorzaak was van mijn ademhalingsproblemen weet ik niet. Misschien corona (Keukeleire raakte in de lente van vorig jaar besmet, red.), maar dat zullen de dokters pas over een jaar met zekerheid weten, zeggen ze. Ik ga er nu vanuit dat het een opflakkering was van de astmaproblemen waar ik als kind lang mee gesukkeld heb."

Keukeleire kon de voorbije maanden weinig goeie resultaten voorleggen. Zowel in Parijs-Nice, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem als de Ronde van Vlaanderen gaf hij op. Hij hoopt nu sportieve revanche te nemen in de Giro. Er zijn nog twee plaatsen open in de selectie waarvoor Keukeleire in balans ligt met Logan Owen, Will Barta en Julius van den Berg. "Ik hoop dat ik erbij ga zijn. Ik had in ieder geval de indruk dat de ploeg aan het wachten was op het resultaat van mijn gezondheidsonderzoek. Ik ben er klaar voor. Ik ben blij dat ik weer vooruit kan kijken en weer kan koersen.”