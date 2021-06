Kersverse vader Julian Alaphilippe op een roze wolk naar geel? “Baby Nino maakt hem zó gelukkig, dan kan Julian 30 procent meer”

Wielrennen KOERS KORT. Guillaume Martin en Christophe Laporte speerpun­ten Cofidis in Ronde van Frankrijk - Jakobsen komt aan de start van de Ronde van Spanje

17 juni Cofidis heeft donderdag zes van zijn acht renners bekendgemaakt die zullen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk, die op 26 juni van start gaat. Guillaume Martin mikt op een goed algemeen klassement, Christophe Laporte waagt zijn kans in de massasprints. Het is al van 2008 geleden dat Cofidis een ritzege wist te boeken in de Tour.