Kersverse papa Wout van Aert krijgt bezoek én cadeautje van ploegmaat en Tourwinnaar Vingegaard: “Eén extra stop te maken”

Wout van Aert en Sarah bevallen van tweede zoontje: Jerome

Wie Van Aert en zijn gezin maar wat graag wilde feliciteren, was ploegmaat Jonas Vingegaard. De kersverse Tourwinnaar bracht kwam langs ten huize Van Aert én had een cadeautje bij voor de pasgeboren Jerome: een kleine gele trui. Jong geleerd... Van Aert en Vingegaard poseerden ook nog met het truitje, Georges (2) kwam even piepen. “Wanneer je door België rijdt, is er slechts één extra stop te maken”, schrijft Jumbo-Visma bij de foto.

Genieten kan Wout slechts voor even. Want over exact tien dagen wordt Van Aert alweer in de uitvalsbasis van de Belgische WK-selectie in Stirling verwacht. Drie dagen later volgt één van zijn grote doelen van het jaar. Prima timing, in die zin, vindt Richard Plugge, CEO van Jumbo-Visma. Bondscoach Sven Vanthourenhout sluit zich daarbij aan. Hij wijst op de ideale recuperatie- en supercompensatietermijn na zijn exit uit de Tour en de aansluitende bevalling.