Kersvers vader Tiesj Benoot vertrekt bij Team DSM en is op weg naar Jumbo-Visma

Veldrijden Zo verwelko­men trouwe supporters van Wout van Aert de terugkeer van hun kampioen: “Ik heb ze gemist”

Wout is back. En dat brengt wat teweeg in de crosswereld. VTM-journalist Stijn Vlaeminck kroop in Boom in het zog van de fans van Wout van Aert. Ze kregen waar ze van hadden gedroomd: Van Aert leverde een huzarenstukje af. De supporters schreven ook iets neer voor hun kampioen. “Ik was afgelopen week bang dat publiek terug verboden zou worden”, vertelde hij tijdens het lezen van de vele boodschappen van zijn fans. “Ik ben blij dat ik ze vandaag weer kon ontmoeten, wat eigen is aan het veldrijden. Dat hebben we vorig jaar gemist. Houden zo.”

4 december