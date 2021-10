Kenny De Ketele stelt baansensatie Tuur Dens - gisteren goed voor zilver op het WK - voor: “Hij is echt een bóm”

BAANWIELRENNENWat weet u over Tuur Dens? De kans is klein dat die vraag snel zal opduiken in ‘De Slimste Mens ter Wereld’, maar wie weet is het binnen een paar jaar wél zover. Want het gaat snoeihard voor de 21-jarige baanwielrenner, die gisteren zilver pakte op het WK - zijn állereerste - in Roubaix. Collega (en ex-coach) Kenny De Ketele over de laatste ontdekking in pisteland. “Tuur is echt een bóm.”