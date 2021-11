Kenny De Ketele rijdt deze week zijn laatste Gentse Zesdaagse: “Ik ben nog altijd verliefd op de piste”

BK wielrennen Middelker­ke stelt BK’s voor: zandcross met enkel natuurlij­ke obstakels, wegrit is biljart­vlak

Dat Middelkerke volgend jaar het BK veldrijden (8-9 januari) en BK wegwielrennen (26 juni) organiseert was al even bekend. Vandaag stelde de organisatie beide parcours voor. Het BK veldrijden wordt een echte zandcross met enkel natuurlijke obstakels. Het BK op de weg is dan weer van begin tot einde biljartvlak. “Een stressloos kampioenschap”, zegt Johan Museeuw.

9 november