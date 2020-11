Keisse en het rotjaar waarin hij niet kon knechten voor Evenepoel en er geen Zesdaagse was in zíjn Kuipke: “Misschien koers ik hier nooit meer”

WielrennenHet Gentse Kuipke is leeg. Komende dinsdag had hier de Gentse Zesdaagse moeten beginnen. Waar Iljo Keisse talloze keren heeft geschitterd en waar hij door het publiek op handen wordt gedragen. Maar dit keer niet. De coronapandemie heeft daar anders over beslist. “Misschien koers ik hier nooit meer”, mijmert Keisse. “Het toont nog een keer aan wat voor jaar het is.” Een jaar waarin hij voor Remco Evenepoel had moeten werken. Dat had hem voor de vierde keer de Kristallen Zweetdruppel kunnen opleveren, de jaarlijkse trofee van deze krant voor de Belgische meesterknecht van het peloton, die Keisse al drie keer won. Ook dat zal, door de val van Evenepoel in de Ronde van Lombardije, niet gebeuren. Geef die trofee dan maar aan zijn ploegmaat Dries Devenyns, zegt Keisse. “Ik krijg kippenvel als ik zie wat hij voor Julian Alaphilippe doet.”