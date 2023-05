‘Kattendoder’ Tiberi maakt seizoen vol bij Bahrain Victorious na ontslag bij Trek-Segafredo

KIJK. Wie is wielertalent en ‘kattendoder’ Antonio Tiberi?

De bizarre feiten speelden zich af op 21 juni 2022, toen Tiberi vanuit zijn huis een luchtgeweer uitprobeerde dat hij een week eerder gekocht had. Tiberi richtte het wapen op een langslopende kat. Het beestje werd in het hoofd geraakt en dood aangetroffen door minister Federico Pedini Amati, die alles zag gebeuren en prompt de politie belde. De luchtbuks werd door de politie meteen in beslag genomen.

Toen Tiberi in november vorig jaar verhoord werd, was hij schuldbewust. “Mijn bedoeling was om het schietvermogen van het wapen te testen en ik mikte op een verkeersbord. Ik geef toe dat ik één schot loste op een kat en tot mijn verbazing raakte het het dier echt. Ik had geen intentie om de kat te doden, ik was er zelfs van overtuigd dat het wapen niet dodelijk was”, zo stelde hij volgens Italiaanse media.

Volledig scherm Antonio Tiberi eerder dit seizoen tijdens de voorbije UAE Tour aan de studio's van Warner Bros in Abu Dhabi. © Photo News

Zijn toenmalige ploeg Trek-Segafredo reageerde destijds snel op de feiten. “We zijn het volledig eens met de boete en veroordelen deze daad, die een duidelijke overtreding van de gedragscode van het team is”, klonk het in een statement. De Amerikaanse formatie besliste om de Italiaan twintig dagen te schorsen, zonder wedde. Het niet-uitbetaalde loon ging integraal naar een organisatie die instaat voor dierenwelzijn.

Niet veel later gingen Trek-Segafredo en Tiberi toch uit elkaar in onderling overleg en met onmiddellijke ingang. Volgens het team “strookten de daden van Tiberi tijdens zijn schorsing niet met een eventuele terugkeer in competitie.” De Italiaan wordt nu binnengehaald door Bahrain Victorious, waar hij de rest van het seizoen zal volmaken. Verwacht wordt dat Tiberi voor het eerst terug in competitie komt tijdens de Ronde van Zwitserland, die op elf juni van start gaat.