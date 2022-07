Kasseien in Ronde van Wallonië zorgen voor averij: Biniam Girmay out na valpartij, ook De Lie tegen grond

Opnieuw pech voor Biniam Girmay. Op de tweede kasseienstrook van de slotrit in de Ronde van Wallonië, raakte de populaire Eritreeër betrokken in een valpartij. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert zag zich genoodzaakt de strijd meteen te staken. De ploeg stelt later een medische update te geven. De winnaar van Gent-Wevelgem moest in de Giro opgeven na een wel erg ongelukkig voorval met de kurk van een champagnefles, waarna hij alleen in eigen land nog de Ronde van Eritrea reed. Op zijn helm in de Ronde van Wallonië: een kurk met bokshandschoenen, ludieke verwijzing naar het spuitincident.