Kasper Asgreen, alfamannetje van ‘The Wolfpack’, over de mogelijke afwezigheid van Wout van Aert: “Zou de koers helemaal veranderen”

Onder meer door de vele zieken is het tot dusver nog niet het voorjaar van Quick.Step-Alpha Vinyl geweest. In de Ronde van Vlaanderen - een koers die ze de voorbije jaren vaker wel dan niet domineerden - lijkt ‘The Wolfpack' z'n koers te moeten afstemmen op andere blokken. “Dat moeten we aanvaarden”, aldus grote baas Patrick Lefevere, die overigens ook ziek is en zondag niet op de koers zal verschijnen. “Ik vond ons in Dwars door Vlaanderen niet eens zó slecht - ik zie vooruitgang. Maar goed, zoals altijd maak ik de balans pas in Luik op. Misschien is het voor ons een geluk dat Parijs-Roubaix een week later dan normaal is.”