Kan Sonny Colbrelli bij gunstig herstel nog koersen? Italië verbiedt topsport met defibrillator

De Franse sportkrant L’Équipe is zelfs helemaal zeker dat we Sonny Colbrelli niet meer op Italiaanse wegen zullen zien. Volgens de letter van de Italiaanse wet mogen atleten met een defibrillator niet meer in competitie treden. De vraag is nu wat wereldwielerbond UCI doet. Als zij Colbrelli toestemming geven om nog buiten Italië te koersen, dan is zijn wielercarrière bij een goed herstel nog niet verloren.