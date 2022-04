Kan Julian Alaphilippe de Tour nog halen? “Alles in zijn herstel zal perfect moeten verlopen”

Op iets minder dan 60 kilometer van het einde werd het peloton in Luik-Bastenaken-Luik opgeschrikt door een massale en zware valpartij. Eén helft van wat overbleef van de meute ontsnapte, de andere helft lag tegen de grond of werd opgehouden. Bij de slachtoffers ook topfavoriet Julian Alaphilippe, al was dat niet meteen duidelijk. De wereldkampioen lag verdoken in de gracht tegen een boom. Al snel bleek dat zijn koers over was.

Zijn partner en commentator bij France Télévisions Marion Rousse bracht het geruststellende nieuws dat Alaphilippe na z'n val bij bewustzijn was. “Julian is afgevoerd met de ambulance. Hij kan zijn benen bewegen, maar hij heeft veel pijn aan de rug.” Ook Alaphilippes ploegmaat Ilan Van Wilder kwam niet ongeschonden uit de valpartij en liep een kaakbreuk op. Van Wilder ging intussen al succesvol onder het mes, meldt Quick.Step-Alpha Vinyl vandaag. Hij mocht het ziekenhuis alweer verlaten, maar moet wel een kruis maken over de Giro.

Alaphilippe blijft in ziekenhuis

Julian Alaphilippe moet ter observatie verder in het ziekenhuis blijven. “De complexiteit van zijn toestand vereist dat. Pas in later stadium kan een herstelpad worden uitgestippeld”, klinkt het bij zijn ploeg Quick.Step-Alpha Vinyl. Hoelang hij nog in het AZ Herentals zal verblijven en hoeveel tijd zijn revalidatie daarna in beslag zal nemen is volgens ploegleider Tom Steels op dit moment moeilijk in te schatten.

“Bij een breuk zijn daar meestal duidelijke termijnen op te kleven, maar bij een klaplong is dat anders. De komende tijd wordt belangrijk om een prognose te maken. Als hij die eerste weken goed hersteld, is hij vertrokken. We hopen dat hij de Tour haalt. Er resten nog twee maanden tot de start in Kopenhagen. Dat is veel en tegelijk weinig. Alles zal vanaf nu perfect moeten lopen.”

Broer Franck ziet het alvast wel zitten. “Toen ik Julian zag, was ik alweer gerustgesteld”, zei hij aan de Franse krant L’Equipe. “Hij had nog steeds heel veel pijn, maar was helemaal niet down. Hij maakte zelfs meteen weer grappen, de ‘joker’ zoals ik hem ken.”

