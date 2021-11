Kamp Nuyens vraagt dat UCI sancties oplegt: Van Aert riskeert maandenlange schorsing, Jumbo-Visma boete van miljoenen euro’s

Veldrijden Kersvers Europees kampioen Lars van der Haar: “Ik moest iets proberen om de Belgen te laten koersen tegen elkaar”

Lars van der Haar heeft de Belgen op hun nummer gezet op het EK veldrijden in Wijster. De Nederlander was in de finale de betere van Quinten Hermans. “Ik moest de hele wedstrijd jagen, maar dat was uiteindelijk in mijn voordeel.”

7 november