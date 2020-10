Jürgen Roelandts (35) zet punt achter wielercarrière: “Trainen en koersen met pijn is loodzwaar”

WielrennenJürgen Roelandts (35) zet op het einde van dit seizoen een punt achter zijn wielercarrière. Een laatste koers zit er niet meer in voor de renner van Movistar, want hij revalideert op dit moment van een schouderblessure. “Trainen en koersen met pijn is loodzwaar. Zowel fysiek als mentaal.”

“Het was een harde beslissing, maar ik heb besloten om aan het einde van dit seizoen op pensioen te gaan”, deelt de 35-jarige Roelandts zelf mee op Twitter. “Ik ben dankbaar voor alle fietsherinneringen en ik bedank alle mensen die me steunden tijdens dit avontuur. Het was een voorrecht, bedankt.” Roelandts zal in zijn laatste seizoen niet meer in actie komen, op dit moment revalideert hij van een schouderblessure na een val in de BinckBank Tour - meteen z’n laatste wedstrijd.

“De koers was altijd een groot deel van mijn leven”, gaat de Belgische kampioen uit 2008 verder. “Ik begon met fietsen op mijn twaalfde. In totaal koerste ik 24 seizoenen. Maar door blessures en de huidige omstandigheden geraak ik niet meer op het niveau dat ik wil. Trainen en koersen met pijn is loodzwaar. Zowel fysiek als mentaal.”

“Ik ben fier op datgene wat ik bereikt heb. Ik koerste bij de grootste teams, kon prachtige wedstrijden rijden en strijden op het allerhoogste niveau. Ik veroverde de nationale trui in mijn eerste jaar als prof en mocht op het podium in enkele klassiekers - zoals de Ronde van Vlaanderen (derde in 2013, red.) en Milaan-Sanremo (derde in 2016, red.). Bovendien is mijn top vijf plek op het WK (in 2011, red.) en mijn top tien plaats op de Olympische Spelen (in 2012, red.) een resultaat waar ik trots op ben. Ik wil zoveel mensen bedanken: familie, vrienden, ploeggenoten, staf, fans... En ook mijn vrouw Agnes, die altijd aan mijn zijde stond, en mijn ouders en zus, die mij 24 jaar lang bijstonden in mijn wielerverhaal. Ik kijk ernaar uit om nu meer tijd met hen - en m’n zoontje Arton - door te brengen. Dat was vroeger niet altijd mogelijk.”

“Ik kijk uit naar een nieuw hoofdstuk en ben benieuwd wat de toekomst brengt.”

Roelandts reed sinds 2008 voor de Lotto-ploeg. Tien jaar later trok hij naar BMC, nog eens een jaar later naar Movistar. Daar komt nu dus een einde aan z’n carrière.

Volledig scherm Jürgen Roelandts. © Photo News