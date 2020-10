Jürgen Roelandts (35) houdt het voor bekeken: “Dat podium in Sanremo? Dat knaagt toch een beetje”

“Een moeilijke beslissing”, noemt Roelandts zijn vroegtijdig wielerpensioen. Maar wel één die hij zelf heeft kunnen nemen, zonder externe invloeden. “Op die manier voelt het goed en juist aan.” Werkloos dreigde hij niet te worden in 2021. “Er zat weliswaar geen verlenging in bij Movistar. Maar ik had wel twee andere opties in de WorldTour. Dat bood me nog altijd perspectief.” Namen noemt hij niet. Hoeft ook niet meer. Want zijn besluit staat vast. De schouderblessure, waarvan hij nog steeds herstelt na een crash in de BinckBank Tour, zette hem aan het denken. “De val te veel, zeg maar. Ik liet Gent-Wevelgem schieten in de hoop om nog afscheid te kunnen nemen in de Ronde van Vlaanderen en Brugge-De Panne. Maar helaas, ik geraak niet klaar. Dus trek ik liever de lijn. Niet alleen onder mijn seizoen, ook onder mijn coureursbestaan. Temeer omdat ik na mijn heupoperatie, drie jaar geleden, lichte last blééf ondervinden tijdens zware trainingen of koersen. Mentaal was het steeds moeilijker opladen.”