Jumbo-Visma zet trainingskamp in Spanje stop na coronageval in de ploeg

Jumbo-Visma was nog maar pas maandag gearriveerd in Alicante. Gisterenochtend stond de eerste training op het programma en werd de ploeg voorgesteld aan de pers. En nu zit de stage er dus al op na een positieve coronatest. “Het doemscenario heeft zich voltrokken", reageert performance manager Mathieu Heijboer in een persbericht. “Maar het is natuurlijk een scenario waar we rekening mee gehouden hebben.” Daarom had Jumbo-Visma al voorzorgsmaatregelen genomen - de renners trainden en aten in kleine groepjes, waardoor het aantal nauwe contacten met de besmette persoon beperkt gebleven is.