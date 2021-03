Jumbo-Visma wil Van Aert in de toekomst beter omringen in rittenkoersen: “Dit hadden we niet verwacht”

Wout van Aert is in de klassiekers de grootste rivaal van Mathieu van der Poel. Tegen de klok is wellicht enkel Filippo Ganna een tikkeltje beter. In de sprints is niemand sneller, of het zou Sam Bennett moeten zijn. En nu behoort Van Aert zelfs bergop tot de wereldtop. Ook bij Jumbo-Visma kijken ze met grote ogen naar de prestaties van onze landgenoot. “Ik ben wel verbaasd”, vertelt sportieve baas Merijn Zeeman aan onze collega’s van het Algemeen Dagblad in de podcast ‘In Het Wiel’. “Deze winter hebben we Tirreno-Adriatico in het programma van Wout opgenomen om hem ervaring te laten opdoen als klassementsrenner. Maar gezien het parcours hadden wij niet verwacht dat hij mee zou doen voor het podium. Wij hadden een plaats tussen 5 en 10 al behoorlijk ambitieus gevonden.”

Quote Nu het duidelijk is dat hij ook in etappekoer­sen voor de winst meedoet, gaan we er in de toekomst wel meer rekening mee houden Merijn Zeeman over de omkadering van Van Aert

Iets voor de toekomst

Dat Van Aert zélfs op een lange en zware slotklim als Prati di Tivo standhoudt tussen rasklimmers, doet natuurlijk dromen. Ziet Zeeman in z’n goudklomp een toekomstig winnaar van een grote ronde? “Daar spreek ik me niet over uit. Voor Wout zijn de klassiekers nu het hoofddoel. De Tirreno is gewoon een wedstrijd die goed past in de voorbereiding daarop. Als hij zich natuurlijk nog meer gaat toeleggen op het bergop rijden en z’n tijdrit, dan wordt-ie een van de beste klassementsrenners ter wereld.” Zeeman haalt wel aan dat die stap Van Aert geen voordeel zal opleveren in de klassiekers, integendeel. “Dan verliest hij te veel explosiviteit. Misschien is dat iets voor later in z’n carrière. Maar het is duidelijk dat Wout op dat vlak ver kan komen. Hij is een extreem talent en blijft ons verbazen.”

De kritiek dat Van Aert niet voldoende omringd was in de finale van de koninginnenrit, nuanceert Zeeman. “Er bleven enkel kopmannen over, met als uitzondering een koppeltje. Op dit niveau wordt het gewoon kopman tegen kopman. Het was natuurlijk mooi geweest dat Wout iemand als Sepp Kuss aan z’n zijde had gehad.” Jumbo-Visma wil Van Aert voortaan in dit werk wel beter omringen. “Nu het duidelijk is dat hij ook in etappekoersen voor de winst meedoet, gaan we er in de toekomst wel meer rekening mee houden.”

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Lees ook:

Bekijk ook: