Jumbo-Visma wil geen risico nemen met gezondheid Van Aert: “Als hij vier weken rust moet nemen, dan is het zo”

Wielrennen “Julian zette iets te vroeg aan”: Remco Evenepoel lanceert Alaphilip­pe naar nieuwe ritzege, maar Fransman strandt op tweede plek

Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) heeft woensdag de derde rit in de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De 32-jarige Spanjaard was in een sprint van een uitgedunde groep sneller dan Julian Alaphilippe. De Sloveen Primoz Roglic behoudt de leiderstrui. Evenepoel zat mee in de groep der favorieten, maar kon geen tijd goedmaken op Roglic en blijft zo tweede in de stand.

6 april