Jumbo-Visma waarschuwt Pogacar: “Nee, vriend, zo gaan we het dit jaar niet doen”

In alle omstandigheden tempo rijden met de gehele ploeg, zoals vorig jaar? Vergeet het maar. Heel nadrukkelijk legt Jumbo-Visma de favorietenrol bij Tadej Pogacar en zijn ploeg UAE. Niet zo gek ook: de Sloveense titelverdediger ís ook de favoriet.

“Voor ons is het vrij simpel. Als het op een man-tegen-mangevecht aankomt, is Pogacar de beste”, stelt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. “Hij staat een treetje hoger. Zo gaan wij de Tour in. Vooraf is het altijd moeilijk plannen, in de Tour is elke dag hectisch. Met lastige afdalingen, met waaiers, slecht weer. Iedere dag kan beslissend zijn. Maar we zullen strategisch goed moeten rijden.”

Quote We gaan niet de koers voor Pogacar controle­ren Merijn Zeeman

“We gaan niet de koers voor Pogacar controleren”, vervolgt Zeeman. “Hij is vorig jaar overal meegeslopen en heeft geprofiteerd om uiteindelijk verwoestend uit te halen in de laatste tijdrit. Nee, vriend, zo gaan we het dit jaar niet doen. In de Ronde van Baskenland hebben we hem verslagen met een list. Maar we hebben dit jaar ook gezien hoe ongelofelijk sterk Pogacar is.”

De theorie is mooi, de praktijk moeilijk. Dat beseft ook Zeeman. “Zo dominant als vorig jaar zijn is een utopie. Ook al zouden we dat willen. De concurrentie is wel echt wakker geschud.”

Gebrek aan ervaring

Zo is met oliedollars de ploeg van Pogacar versterkt met Rafal Majka en Marc Hirschi. Vorig jaar was UAE in de breedte zwak, nu staat er een meer dan goede ploeg. Al ontbreekt bij hen de ervaring om een grote ronde te controleren. En dan is er natuurlijk nog het sterrenensemble van Ineos. Zeker in het strategische verhaal een enorme factor de komende Tour. Met oud-Tourwinnaar Geraint Thomas, voormalig Giro-winnaars Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart én Richie Porte heeft de Britse ploeg vier beschermde renners.

Zij zijn individueel op voorhand niet sterker dan Roglic en Pogacar. De grote baas Dave Brailsford heeft al aangekondigd er een racer-race van te willen maken. Oftewel: niet controleren, maar aanvallen. Met Carapaz hebben ze een ideale schakel die dat kan. Eén ding is duidelijk: Pog krijgt het niet cadeau.

