Jumbo-Visma veilt iconische fietsen: vehikel waarmee Wout van Aert op Mont Ventoux won staat op 14.250 euro

Jumbo-Visma pakt voor het einde van het jaar uit met een originele actie om de ploegkas te spijzen. Het Nederlandse WorldTour-team veilt 24 fietsen die anno 2021 voor ‘geschiedenis’ zorgden. Topstuk is het Cervélo-vehikel waarmee Wout van Aert de Tourrit met twee beklimmingen over de Mont Ventoux won. Ook fietsen van Primoz Roglic, Marianne Vos, Jonas Vingegaard en Tom Dumoulin gaan onder de hamer.

“De opbrengst van de veiling gaat naar de ontwikkeling van het team”, klinkt het bij Jumbo-Visma. “Er wordt vooral geïnvesteerd in de Team Jumbo-Visma Academy en het Development Team, het is dus niet alleen om de kopmannen beter te laten presteren. De toekomst is namelijk één van de belangrijkste peilers in het creëren van een succesvol team en in het inspireren van mensen om te gaan fietsen.”