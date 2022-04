Jumbo-Visma-renner Milan Vader (26) ernstig gewond, maar stabiel na val in Baskenland

Wielrennen “Zó steil klom ik nog nooit”: Remco Evenepoel ziet af in mi­ni-Waal­se Pijl, maar overleeft met de besten

‘Just another hard day at the office’, werd het voor Remco Evenepoel (22) in Baskenland. Ei zo na leverde dat een nieuwe ritzege op voor Julian Alaphilippe. Maar de monsterlijke stijgingspercentages hakten er bij beiden in. “De Ardennenklassiekers worden iets minder zwaar, toch?”

7 april