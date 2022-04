Jumbo-Visma-renner Milan Vader (26) blijft voorlopig in ziekenhuis na zware val in Baskenland

WielrennenMilan Vader is ernstig gewond geraakt bij een val in de vijfde etappe van de Ronde van het Baskenland. De 26-jarige Nederlander van Jumbo-Visma werd vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Bilbao. Daar wordt hij behandeld aan verschillende verwondingen. Zijn toestand is stabiel, meldt de woordvoerder van de ploeg. Vader blijft voorlopig in het ziekenhuis om te herstellen.

De 26-jarige Vader zat een kleine 100 kilometer voor de finish in het peloton dat jaagde op een kopgroep. In een van de afdalingen in het noorden van Spanje ging het mis. De ploegmaat van Wout van Aert ging onderuit en viel naast de weg omlaag.

Robert Kempers, de arts van Jumbo-Visma, is bij hem in Bilbao. De ouders van Milan Vader zijn onmiddellijk naar Spanje vertrokken om zo snel mogelijk bij hem te zijn. Patrick Vader, bekend als directeur van SportZeeland, meldde in de avonduren dat er meteen stents in de halsslagaders van Milan werden geplaatst omdat die vernauwd waren. Ook heeft hij gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad.

De wielrenner werd onder narcose gehouden, met behoud van goede hersenfuncties (vanwege die halsslagaders) als eerste prioriteit. Waar de situatie eerder kritiek was, meldde Jumbo-Visma later op de avond dat Vader in stabiele toestand verkeert.

De olympiër - hij werd tiende in Tokio bij het mountainbiken - is pas net wegwielrenner. Vader draaide uitstekende eerste maanden en was in de Ronde van het Baskenland om klassementsleider Primoz Roglic en de Deen Jonas Vingegaard te begeleiden. Zelf stond hij 32ste na vier etappes.

Vader blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen van zijn verwondingen. “Zodra er nieuws is, komen we met een nieuwe update”, meldde Jumbo-Visma via Twitter.

