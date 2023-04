Jumbo-Visma legt Tourwinnaar Vingegaard vast tot eind 2027

Onfortuin­lij­ke Dylan van Baarle doet zijn verhaal: “De dokter heeft mijn gezicht aan elkaar gelijmd”

Met drie sneeën in zijn gezicht, een breukje in zijn linkerhand en een breuk in zijn rechterschouder kwam Dylan van Baarle zwaar gehavend uit Parijs-Roubaix. De winnaar van vorig jaar doet in de podcast ‘In Koers’ zijn verhaal.