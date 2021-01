Jumbo-Visma heeft plan voor 2021 klaar: Van Aert via Italië naar Vlaamse klassiekers, opnieuw drietand in de Tour

WielrennenJumbo-Visma is opnieuw van plan met drie kopmannen te starten in de Tour. Dat zijn de Sloveen Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk. Ook Wout van Aert is weer voorzien voor de Ronde van Frankrijk. Opvallend: Tom Dumoulin start aan de zijde van onze landgenoot in de Ronde van Vlaanderen.

Het team lichtte het programma van de speerpunten in de selectie toe door het verspreiden van een aantal video-interviews. Vanwege de situatie rond het coronavirus zag Jumbo-Visma af van een teampresentatie, langs Belgische zijde was het vooral uitkijken naar het programma van Wout van Aert. Onze landgenoot legt op dit moment de laatste hand aan zijn voorbereiding op het WK veldrijden in Oostende.

“Na het WK neem ik even een korte rustpauze om daarna de switch naar de weg te maken”, zegt Van Aert. “Bedoeling is om mij via de Italiaanse koersen klaar te stomen voor de Vlaamse klassiekers. Ik rijd de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo. Daarna komen de Vlaamse koersen.”

In het eerste grote blok van het seizoen laat Van Aert het openingsweekend dus aan zich voorbij gaan. Het plan is om een zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix na te jagen. “Ik ga daar alles aan doen en met jongens als Affini, Van Hooydonck en Dekker is er toch wel wat volk bij de klassieke kern gekomen.” Opvallend: ook Dumoulin start aan de Ronde van Vlaanderen.

Het tweede blok van Van Aerts seizoen loopt over de Dauphiné naar de Ronde van Frankrijk en daarna de Olympische Spelen. “Hopelijk heb ik daarna nog iets in de tank om te pieken naar het WK in België. Dat wordt dan het laatste doel van mijn wegseizoen”, aldus Van Aert.

Volledig scherm © BELGA

Drietand in de Tour

Voor de Tour gaat Jumbo-Visma weer voor een drietand, al kon het aangekondigde gedeelde kopmanschap niet doorgaan vorig jaar, omdat Kruijswijk door een val kort voor de Tour een streep door zijn deelname kon halen. Dumoulin bleek bovendien nog niet op het gewenste niveau te zitten, zodat uiteindelijk Roglic als enige kopman overbleef.

“Ons Tourplan is hetzelfde als vorig jaar”, zegt teambaas Richard Plugge. “We hebben nog iets recht te zetten. De lat ligt hoog en daar moeten we weer overheen. We willen die positie handhaven. Maar afgelopen jaar heeft ons ook geleerd dat we nog steeds dingen moeten verbeteren. Zoals de tijdrit. Het was voor ons allemaal een schok dat Pogacar ons daar nog aftroefde.”

Volledig scherm © BELGA

“We weten waar we aan moeten werken. Ik ga er bovendien nu vanuit dat we komend jaar wel met de drie kopmannen aan de start staan. En dat Tom beter is. We zien nu al dat hij een stap verder is dan vorig jaar. Hij had al een moeilijk 2019 achter de rug en daar kwam die Covidperiode overheen, waardoor hij niet de kans kreeg weer te beginnen. Het was steeds maar wachten.”

“We gaan het min of meer hetzelfde doen, misschien met tactisch een paar andere keuzes, maar we zullen op dezelfde manier naar de Tour werken. Het niveau was hoog. Dat geldt ook voor Steven. Hij baalt van zijn seizoen, maar kan de knop goed omzetten. Primoz is de grote ster, een echte kampioen. Maar ook Steven en Tom kunnen de Tour winnen.”