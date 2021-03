Jumbo-Visma en Van Aert al op verkenning over Toscaanse grindwegen, Van der Poel moet met andere fiets koersen

WielrennenEen dikke maand zagen ze elkaar niet, maar straks zijn Mathieu van der Poel en Wout van Aert weer elkaars grootste concurrenten in de Strade Bianche. De twee vlogen gisteren met hetzelfde vliegtuig af naar Italië, een dag later vlogen Van Aert en zijn maats bij Jumbo-Visma er meteen in bij de verkenning van het parcours.

Gate B28 van Schiphol, 14.30 uur gisteren. Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats van Alpecin-Fenix schuiven aan voor de KLM-vlucht naar Bologna. Even later scheept ook de Jumbo-Visma-armada van Wout van Aert in. Van der Poel zit vooraan in het vliegtuig (economy class), Van Aert - net als zijn rivaal gecamoufleerd met pet en mondmasker - krijgt een plek halfweg het toestel.

Op dezelfde vlucht ook enkele Ineos-Grenadier-renners, onder wie Tom Pidcock. Hij is zaterdag wellicht een uitdager tijdens de 15de Strade Bianche. Deze voormiddag staat voor Van Aert en Van der Poel dan de eerste training op de witte grindwegen gepland. De koorts voor de eerste 'battaglia' tussen de groten stijgt, de temperatuur zal daarentegen dalen naar zo'n 12 graden. Er wordt ook regen voorspeld voor zaterdag.

Verder is ook bekend geraakt dat Mathieu van der Poel met een andere fiets aan de start zal verschijnen. De Nederlander van Alpecin-Fenix kende in de finale van Le Samyn een stuurbreuk aan zijn CANYON Aeroad. De Duitse fietsfabrikant laat niets saan het toeval over en raadt ondertussen alle proefploegen aan waaraan ze verbonden zijn (onder meer Alpecin Fenix, Arkéa en Movistar) om niet meer met de Aeroad CF SLX en CFR te koersen.

Van der Poel moet dus met het Aeroad-model van vorig jaar de Strade Bianche rijden. Al zou zijn stuurbreuk in Le Samyn te wijten zijn geweest aan een aanrijding met een auto in Kuurne-Brussel-Kuurne twee dagen eerder, zo stelde Adri van der Poel in Extra Time Koers gisteravond. “In Samyn reed hij daarna in een gat in het wegdek en daardoor knakte zijn stuur helemaal.”

