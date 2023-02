Jumbo-Visma domineert de Omloop van start tot finish: “En straks worden we nog sterker, want dan komt Wout er nog bij”

Dylan van Baarle ving de eerste vis van het klassieke wielervoorjaar, maar ook Wout van Aert is een winnaar in de Omloop . Daarvoor hoefde hij zelfs niet uit zijn zetel te komen. Na de demonstratie in de Omloop kan de kopman van Jumbo-Visma gerust zijn: zijn ploeg is de sterkste van het pak. “Dit was ongeveer perfect.”

KIJK. Dylan van Baarle: “Het is heel leuk koersen zo”

Er komt nog wel wat: Mathieu van der Poel was er nog niet bij, Tadej Pogacar deed ook niet mee, Julian Alaphilippe was nog in Frankrijk aan het koersen, dus de concurrentie was nog niet op volle kracht, maar moreel was Wout van Aert vandaag de winnaar. Hij weet dat hij straks prima omringd zal zijn in de klassiekers - zijn ploeg controleerde de Omloop van start tot finish. Een groot contrast met de concurrentie. Pogacar kan blij zijn met de prestatie van Tim Wellens, maar dat is ook alles. Soudal-Quick.Step kwam niet in het stuk voor. En waar zat Alpecin-Deceuninck?

Pluim voor Lotto-Dstny, zij deden het meer dan aardig, al was Arnaud De Lie de enige die overbleef in de finale. Het zal sowieso van de kopmannen zelf moeten komen om Jumbo-Visma te ontwrichten, want wat een machtsontplooiing was dat tussen Gent en Ninove. De ploeg was vorig jaar al beresterk, maar lijkt nu nog beter. Nieuwkomer Dylan van Baarle pakte meteen uit. “Eerste koers, eerste overwinning. Veel beter dan dit wordt het niet”, zei de Nederlander.

Van Baarle betrok de ploegmaats in zijn succes. “Ze hebben het geweldig gedaan. Ik kan mijn maats niet genoeg bedanken.”

Eduardo Affini was de eerste die aan de bak moest: hij controleerde de lange vlucht. Ongeveer in zijn eentje, want de rest wilde niet meewerken. “Dat snap ik niet”, zei Nathan Van Hooydonck. “Die mannen hebben toch ook een hele winter getraind en zijn toch ook op hoogtestage geweest om koersen te winnen? Lotto-Dstny heeft de beste coureur van het moment (De Lie, red.), en dan laten ze alle werk aan ons. Dat vind ik een beetje kinderachtig.”

KIJK. Ploegmaat Tiesj Benoot: “Zeer trots op deze collectieve prestatie”

Jumbo-Visma gooide de koers om op de Lange Munte, op meer dan 90 kilometer van de finish. Met z’n zessen forceerden ze een waaier, slechts acht man kon het wiel houden. “Beter kon niet”, zei ploegleider Arthur van Dongen. “Maar we konden niet doorrijden, die acht zouden natuurlijk nooit overnemen.”

Tijd voor een volgende zet: Jumbo liet Tratnik en Van Hooydonck vertrekken met een klein groepje, waardoor de rest van de ploeg achterover kon leunen. “We moesten geen trap meer geven”, zei Tim van Dijke.

Quick.Step soupeerde in die fase zijn mannetjes op. Toen de koplopers ingelopen werden, was het de beurt aan Van Baarle: hij ging op 40 kilometer van de streep, vlak na de Molenberg. Eerst nog met een klein groepje, daarna solo. “Waarom daar? Ik ben mijn gevoel gevolgd”, zei Van Baarle. “De ploeg zei me deze winter dat ik op instinct moest koersen.”

Maar ook volgens het boekje. Van Baarle was supersterk, maar werd ook prima beschermd door zijn ploegmaats. Tom Pidcock vatte het mooi samen: “Ik had kunnen tegenaanvallen, maar dan was er altijd een Jumbo geweest die me had kunnen volgen.”

Benoot, Van Hooydonck en Laporte ontregelden de samenwerking in het peloton. Toen er toch een kleine achtervolgende groep ontstond, was Laporte daar opnieuw om stoorzender te spelen. “Ik had zelf geprobeerd op de Molenberg”, zei de Fransman. “Onze eerste bedoeling was om niet te moeten sprinten met De Lie. Toen Dylan weg was, was het aan mij om te controleren. Deze keer was het zijn beurt, de volgdende keer zal het voor een ander van ons zijn.”

De dominantie van Jumbo-Visma was totaal. Benoot: “Ik ben nooit zo dicht bij de uitvoering van een plan gekomen als vandaag. Dit was ongeveer perfect.”

Affini: “En straks worden we nog sterker, want dan komt Wout er nog bij. Ik denk dat hij dit graag zal gezien hebben.”

Van Dongen: “Dit was nog niet alles, inderdaad, maar we blijven attent, want de concurrentie wordt ook nog sterker. Jullie weten zelf wie hier niet meedeed. Maar het is natuurlijk prachtig dat je zo kan beginnen aan de klassiekers. Mentaal is deze eerste zege belangrijk. Voor het vertrouwen, voor de sfeer, voor de ploeg, voor de kopman.”

KIJK. Jumbo-Visma-manager Richard Plugge: “Dit was een geweldig tactisch spel”

