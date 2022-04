Jumbo-Visma blijft mist spuien over startkansen van Wout van Aert in Parijs-Roubaix: "We zijn voorzichtiger dan voorzichtig”

WielrennenJumbo-Visma laat niet in zijn kaarten kijken. Start Wout van Aert volgend weekend in Parijs-Roubaix? Een groot vraagteken. “Voor we beslissen gaan we uitgebreid testen: kijken of alles in orde is met zijn hart en zo.”

Wout van Aert kreeg vorige woensdag groen licht om de training te hervatten. Maar wat heeft hij sindsdien gedaan? “Hij traint”, liet de perschef van Jumbo-Visma vanmiddag weten. Meer uitleg kwam er niet. Bewuste keuze van de ploeg, die Van Aert ook gevraagd heeft om zijn trainingsgegevens voorlopig niet meer te delen op Strava. De buitenwereld heeft sindsdien het raden naar wat de Belgische kampioen precies uitvoert. “We willen speculatie tegengaan”, zegt algemeen manager Richard Plugge.

Quote Ik heb zelf heel erge Covid gehad twee jaar geleden, in de eerste golf. Tot vandaag voel ik daar nog steeds effecten van. Richard Plugge, algemeen manager Jumbo-Visma

Dat de strategie net het omgekeerde effect lijkt te hebben — iedereen is extra nieuwsgierig — lacht Plugge letterlijk weg. “Dat is dan maar zo. Op deze manier is het ook leuk voor jullie, toch?”

Veel grappen doet Plugge verder niet. Covid is geen lachertje. Voor de ploeg is dit bittere ernst. De staf wil geen fouten maken. “Ik heb zelf heel erge Covid gehad twee jaar geleden, in de eerste golf. Tot vandaag voel ik daar nog steeds effecten van als ik aan het sporten ben. Ik ben natuurlijk van een heel ander niveau dan onze renners, maar ik heb wel ondervonden wat de impact van Covid kan zijn. Wij hebben met ons medisch management heel duidelijk afgesproken dat we voorzichtiger dan voorzichtig zijn. Ook omdat we de effecten van Covid niet kennen op de langere termijn. Je hart, je spiermetabolisme, je longen: het kan allemaal aangetast worden.”

Volledig scherm Wout van Aert © Photo News

Plugge wil zich daarom niet uitspreken over de startkansen van Van Aert in de komende wedstrijden. “Ik kan er niets zinnigs over zeggen”, zegt hij. “Wout traint en nu moeten we kijken hoe hij zich ontwikkelt. Ik las online dat iemand zei dat hij fiftyfifty kans heeft. Wel, dat is zo: of hij rijdt, of hij rijdt niet.”

Geen enkel risico

Als je Plugge zo hoort, lijkt het dat er vanuit de ploeg geen druk op de kopman wordt gezet. Integendeel zelfs. “Er komen nog doelen”, zegt hij. “Later dit jaar en ook de komende jaren. Ik heb liever dat hij nu even twee weken rust neemt, of drie weken, of vijf weken voor mijn part, als dat nodig is om daarna weer normaal te kunnen koersen. Dat is wat we nu aan het bekijken zijn: hoeveel rust heeft Wout nodig? We volgen zijn trainingen van kortbij op. Voor we beslissen gaan we uitgebreid testen: kijken of alles in orde is met zijn hart en zo. We bekijken het dag per dag. Maar één ding is zeker: we nemen geen enkel risico met de gezondheid van onze renners.”

Zo wordt het geduld van Van Aert nog even langer op de proef gesteld. Hij weet uiteraard dat dit voor zijn eigen bestwil is, maar liefst van al wil hij gewoon weer koersen. Dat hij enkel milde Covidsymptomen heeft gehad — zo wordt toch verteld — maakt het extra lastig om aan de kant te blijven toekijken. “Opnieuw een triestige zondag voor mij”, schreef hij vanmiddag op zijn Instagram Stories. “Niet in staat zijn om mijn titel te verdedigen in de Amstel Gold Race doet pijn. Maar op een dag kom ik terug. Veel succes aan mijn ploegmaats bij Jumbo-Visma.”

Volledig scherm © InstaStories Wout van Aert

