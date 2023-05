“Jullie moedigen een genocide tegen ons aan": transgender haalt stevig uit naar Britse wielerbond nu zij niet meer mag deelnemen aan dameswedstrijden

De Britse wielerbond besliste vandaag dat transgender vrouwen in Groot-Brittannië niet meer mogen deelnemen aan competitieve dameswedstrijden. “Om de eerlijkheid in de sport te waarborgen”, duidt de CEO. Emily Bridges, sinds 2020 een transgenderatlete, is woest.

De Britse wielerbond British Cycling stuurde vandaag zijn besluit na negen maanden van onderzoek de wereld in: transgender vrouwen mogen in Groot-Brittannië definitief niet meer deelnemen aan competitieve wielerwedstrijden in de vrouwencategorieën. De wedstrijden voor dames zijn enkel voorbestemd voor deelnemers bij wie het vrouwelijke geslacht bij de geboorte is vastgesteld. De mannencategorie wordt daarom aangepast naar een ‘open categorie’. Aan die wedstrijden mogen personen die bij de geboorte als man werden vastgesteld deelnemen, maar ook transgendervrouwen, transgendermannen en non-binaire atleten.

Tot voor kort werd er gekeken naar het testosteronniveau. Elke transgendervrouw die dat gedurende enkele maanden onder een bepaalde limiet terugbracht, kwam in aanmerking om deel te nemen aan vrouwenkoersen. Maar eind 2022 werden er vragen gesteld bij die aanpak. Aanleiding was een poging van Emily Bridges, die in 2020 aangaf een transatlete te zijn, om deel te nemen aan de nationale kampioenschappen in het omnium. British Cycling zag er geen graten in, maar de Internationale Wielerunie (UCI) blokkeerde de deelname. Ze zou te veel voordeel hebben. De Britse bond ging daarom zelf op onderzoek of er niet iets moet veranderen aan de regelgeving. Ja, stelden ze dus. “Deze nieuwe regels waarborgen de eerlijkheid in onze wielersport, maar zorgen er ook voor dat iedereen kan deelnemen in competitie’, duidt Jon Dutton, CEO van de Britse wielerbond.

Maar in een Instagram-bericht is Bridges bijzonder scherp voor de organisatie. “British Cycling is een mislukte instelling”, schrijft ze onder meer. “De wielerwereld gaat onder jullie toezicht dood. Het enige wat jullie doen is geld aannemen van petrochemische bedrijven en jullie bezighouden met cultuuroorlogen. Wat jullie doen is een daad van geweld. Want jullie regering spreekt ook haar bewondering uit voor de fascistische ideeën van Ron Desantis (Amerikaanse presidentskandidaat, red.), die staat te popelen om een wetgeving voor te stellen die ons weert uit het openbare leven. De Britse wielerbond bevordert op die manier een genocide tegen ons. Neen, jullie zijn helemaal niet bezig met de wielerwereld beter te maken. Maar wel met jullie zélf beter te maken.”

Bridges hekelt dat de mening van de transgenders helemaal niet gehoord is in het dossier. “Er werd niet kritisch gekeken naar het onderzoek. Elke discussie is inherent politiek en wordt gedreven door mensen die te kwader trouw handelen. Ik heb de afgelopen twee jaar mijn lichaam aan de wetenschap gegeven. Al deze relevante gegevens worden binnenkort vrijgegeven. Hopelijk kunnen er dan wel goede discussies worden gevoerd.”

Als dat niet gebeurt, dreigt ze “het vreselijke” Groot-Brittannië te verlaten vanwege “het hoge niveau aan haatmisdrijven tegen transgenders”.

Lees hieronder haar volledig statement:

