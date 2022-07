Julie De Wilde (19) is de allerjongste van het peloton en de nieuwe leidster in het jongerenklassement: “Wit voor mij, tof hé!”

Tour de France FemmesZe had er voor deze Tour de France Femmes al stiekem over gedroomd. Vandaag werd die droom werkelijkheid. Het piepkuiken van het peloton pakte de witte jongerentrui. En dat is ‘onze’ Julie De Wilde (19), de állerjongste deze week.

“Poeh, ’t was toch lastig vandaag!”

“Jah Julie, da’s hier geen kermiskoers, hé.”

De verzorgster van Plantur-Pura lacht. De opmerking omschrijft met welke portie luchtigheid Julie De Wilde (19) door deze Tour de France Femmes dartelt. De Tour of niet, de jonkie van het peloton laat zich er niet door uit haar lood slaan. Want hoe ongedwongen ze bij start en aankomst kletst en babbeltjes slaat, zo verbeten is ze daartussen. Op de Champs-Élysées eindigde ze 15de. In Provins werd ze zevende nadat ze in de pelotonsprint net de duimen legde tegen Lorena Wiebes. En vandaag in Épernay pakte ze de witte jongerentrui van Maike van der Duin af nadat ze zich net na de favorieten liet opmerken op die fameuze Côte de Mutigny. “Ik had eigenlijk nog wat dichter moeten zitten, maar ze vielen net voor mij, waardoor er een gaatje viel voor we echt aan de klim zouden beginnen. Ik ben daar wat over mijn limiet moeten gaan”, foetert ze nog. “Ik had niet eens zo’n goede benen, het pikte toch op die klimmetjes, maar hé, ik heb het overleefd. En voor mijn leeftijd mag ik toch niet klagen, zeker?”

Gokken en blijven geven

Over de limiet of niet: wit it is. En daarmee vinkt De Wilde meteen het vakje van haar to-dolijst voor deze Tour de France Femmes af. “Eén dag dat wit dragen”, klonk het op dag één in Frankrijk. “Ik had hier stiekem op gehoopt, maar tussen hopen en doen zit wel wat. En zie! Nu is het voor mij. Tof, hé! Goh, ik ben echt content”, klinkt dat na rit drie. “In de laatste tien kilometer zag ik Maike (van der Duin, red.) nergens meer. Ik kwam boven op dat klimmetje en wist niet of ze voor of achter me zat. Het was dus gokken en gewoon alles blijven geven tot op de meet.”

Quote Ik heb maandag wel wat discussie gehad onderweg. Enkele meisjes reden niet zoals het hoorde, vond ik, en ik kan me dan ook niet inhouden. Julie De Wilde over de valpartijen van eerder deze week

Ze is de állerjongste van het peloton, onze Julie De Wilde. 19 jaar en 230 dagen om exact te zijn. Samen met Hanna Buch (Roland Cogeas Edelweiss Squad) — 88 dagen ouder — de enige tiener deze week. “Ik voel me plots de snotneus van den hoop”, lacht ze. Een snotneus met de zelfzekerheid van een grote. Want ook over de chaos en valpartijen — waarbij de voorbije dagen toch wel wat kritiek richting jonge en onervaren rensters kwam — doet De Wilde haar zegje. “Ik voel me niét aangesproken. (resoluut) Ik mag dan wel een snotneus zijn, ik weet dat ik redelijk kan sturen en geen zotte toeren doe. Ik heb wel wat discussie gehad onderweg. Enkele meisjes reden niet zoals het hoorde, vond ik, en ik kan me dan ook niet inhouden. (lacht) Ik snap de kritiek. Er zijn rensters die roekeloze dingen doen. Maar je kan toch niet zeggen: ‘Jij mag niet mee doen, want je kan niet sturen’?”

Gebroken halswervel

Julie De Wilde is een flapuit met een stel sterke benen en een ranke meter tachtig. Ze is geen familie van pistier Etienne De Wilde, maar wel van Sport Vlaanderen-Baloise-renner Gilles (22). Hij inspireerde haar tot koersen. De Wilde is eentje om in de gaten te houden. Ze pakte in 2019 zilver op het WK in Yorkshire bij de juniores en liet zich eerder dit seizoen opmerken in Dwars door Vlaanderen, waar ze tweede eindigde. Dit wit komt er na amper wedstrijdritme: De Wilde viel zwaar in Parijs-Roubaix en brak haar zesde halswervel op twee verschillende plaatsen. Ze was wekenlang out. “Ik kan alleen maar blij zijn met hoe ik nu rondrijd. De conditie zit goed, ik kon het vooraf moeilijk inschatten. Enkel aan kracht ontbreekt het nog, dat merk ik wel als ik naar die ervaren rensters kijk. Ik weet waaraan te werken.”

